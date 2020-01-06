В Приморье достали 29 провалившихся под лед автомобилей

Во Владивостоке, на острове Русском, завершилась операция по извлечению из воды 29 автомобилей. Они провалились под лед 5 января в пяти-семи метрах от берега в бухте Воевода. Все машины принадлежат любителям зимней рыбалки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС, транспортные средства владельцы достали с помощью сотрудников частных фирм. От помощи спасателей они отказались, а так как никто не пострадал, специалисты ведомства покинули место происшествия.

Последними из-подо льда извлекли машины, которые стояли дальше всего от берега. Они ушли на двухметровую глубину.