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06.01.2020 05:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье достали 29 провалившихся под лед автомобилей

Текст: Юлия Гарднер

Во Владивостоке, на острове Русском, завершилась операция по извлечению из воды 29 автомобилей. Они провалились под лед 5 января в пяти-семи метрах от берега в бухте Воевода. Все машины принадлежат любителям зимней рыбалки.

Фото: iStock
В МЧС предупредили об опасности нахождения на тонком льду

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС, транспортные средства владельцы достали с помощью сотрудников частных фирм. От помощи спасателей они отказались, а так как никто не пострадал, специалисты ведомства покинули место происшествия.

Последними из-подо льда извлекли машины, которые стояли дальше всего от берега. Они ушли на двухметровую глубину.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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