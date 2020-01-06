В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО).

Срочника Артура Хакимова обещали вернуть обратно. Он покинул место службы из-за желания в новогодние праздники навестить маму, ранее перенесшую инсульт.

"Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения военнослужащий не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - говорится в сообщении ВВО.

Как уточнили в Линейном отделе МВД РФ на станции Ачинск, сейчас его передали представителям военной полиции и отправили в город Ужур Красноярского края.