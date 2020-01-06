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06.01.2020 18:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хет-трик Хартикайнена принес "Салавату Юлаеву" победу над ЦСКА в КХЛ

Текст: Анна Козина
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" обыграли московский ЦСКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: РИА Новости
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Главным героем встречи в Уфе стал форвард хозяев льда Тему Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик, отличившись на 11, 12 и 17-й минутах. Еще одну шайбу в составе "Салавата Юлаева" забросил Линус Умарк (48). У армейцев авторами голов стали Сергей Толчинский (12) и Антон Слепышев (35).

Хартикайнен набрал очки в четвертом матче подряд (5 шайб + 2 передачи), всего в его активе 24 балла (14+10) в 38 играх текущего сезона КХЛ.

ЦСКА прервал свою трехматчевую победную серию. Московский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 44 матчах. "Салават Юлаев" занимает шестое место на Востоке, имея в активе 49 баллов после 43 встреч.

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