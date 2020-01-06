Троцкий - Хрусталев-Носарь: спор не на жизнь, а на смерть

В разгар Первой русской революции, осенью 1905 г. встретились два человека - рьяный революционер, социал-демократ Лев Троцкий и молодой, преуспевающий присяжный поверенный Георгий Хрусталев-Носарь. Эта встреча предопределила судьбу одного из них.

1905-й. Столкновение

Петербург, как и вся Россия, был потрясен революционными волнениями. 13 октября на волне широкого забастовочного и стачечного движения пролетариата был создан Совет рабочих депутатов. Именно здесь на авансцену истории вышел Георгий Степанович Хрусталев-Носарь - уроженец Переяслава Полтавской губернии, присяжный поверенный по делам рабочих.

Известный революционер Н.В. Крыленко в 1920-е гг. в автобиографическом очерке писал, говоря о своей роли в событиях 1905 г., что 13 октября "имело место и первое выступление Хрусталева-Носаря с предложением образования Совета Рабочих Депутатов"1. И предложение оратора, как видно, было поддержано рабочими. Случайно ли? Вовсе нет. Хрусталев-Носарь был уже известен: он собирал деньги семьям рабочих, пострадавших после расстрела в "Кровавое воскресенье", задерживался полицией, освобождался, выступал на рабочих собраниях и митингах. Неудивительно, что он и возглавил Совет. Хрусталев не желал кровопролития и верил в то, что политические свободы в самодержавной России можно учредить постепенным, реформаторским путем.

В эти же дни, узнав о начале масштабных волнений в столице России, из Финляндии в срочном порядке прибыл Лев Троцкий - социал-демократ с "багажом" революционного опыта. Впоследствии он вспоминал:

"Прибыл я в Петербург в самый разгар октябрьской стачки. Забастовочная волна все ширилась, но была опасность, что движение, не охваченное массовой организацией, безрезультатно сойдет на нет"2.

Под фамилией Яновского (Яновка - деревня, в которой он родился и вырос) Троцкий проник в состав исполнительного комитета Петербургского Совета. Он спешил стать вождем революции в России. Его отношение к царской власти было решительным и бескомпромиссным: она должна быть стерта с лица земли.

Взаимоотношения руководителей Петербургского Совета не были простыми. Яков Вернстрем, посещавший заседания Совета, рассказывал: "Некоторые ораторы употребляли слишком резкие выражения, так, например, сравнивали самодержавие с гидрой, которую нужно уничтожить. Таких Хрусталев останавливал..."3 Троцкий, напротив, только приветствовал подобное. На заседании Совета в Соляном городке в конце октября его участники торжественно приветствовали старых народовольцев, террористов Льва Дейча и Веру Засулич, освобожденных в разгар революции из тюрьмы. Троцкий тогда сказал: "Как они дождались своего освобождения, так и мы дождемся низвержения самодержавия... оно взревет и издохнет, как хищный зверь"4.

Лев Троцкий (1879 - 1940).

В Совете призыв к вооруженному восстанию официально появился только 27 ноября, после ареста Хрусталева-Носаря. После этого членов Совета арестовали. В тюрьме выявились разногласия: Хрусталев-Носарь от мысли о вооруженном восстании как цели Совета категорически отказывался, хотя на суде под давлением товарищей не стал возражать. Видимо, именно тогда проявились его разногласия с Троцким. Они явно по-разному смотрели на будущее России, но к ссылке на поселение в Сибирь были приговорены оба.

1906 год. Конвоирование обвиняемых по делу Совета рабочих депутатов. Музей политической истории России.

1913-й. Противостояние

Отправленные в 1907 г. в ссылку в Обдорск Троцкий и Хрусталев-Носарь, однако, остановились на перевалочном пункте в Березове, где в далеком XVIII веке несколько лет отбывал с семьей ссылку сподвижник Петра Первого А.Д. Меньшиков. Оттуда Троцкому и Хрусталеву удалось разными путями бежать за границу. Троцкий в эмиграции скучал по революционным временам, указывая в марте 1908 г. в письме соратнику по Совету Д.Ф. Сверчкову:

"С[овет] раб[очих] деп[утатов] сегодня не создашь. Мы живем в эпоху победоносной контрреволюции, вот основной факт. ...Партия в данный момент - парус, которого не надувает ветер"5.

Хрусталев-Носарь жил в Париже в квартире известного издателя, эсера, разоблачителя провокаторов В.Л. Бурцева и работал в редакции его газеты "Будущее" и в редакции "Парижского вестника". В 1909 г. он вышел из состава РСДРП и порвал с социал-демократией. Занимался исследованиями в области рабочего, кооперативного движения. Писал в 1913 г. своему брату, петербургскому студенту Виктору, что работает над воспоминаниями "Моя жизнь" и над осмыслением опыта событий 1905 г.6

В том же 1913 г. случилось невероятное. Хрусталев-Носарь, адвокат с большим стажем, был арестован парижской полицией... по подозрению в краже часов, постельного белья и книг некоего Циммермана! Это дело послужило очередным поводом для "разоблачения" всего революционного движения.

Лев Троцкий посчитал своим долгом "очистить" соратников по революции от той "грязи", которую выливали журналисты на них из-за дела Хрусталева-Носаря и написал разоблачительную статью. По мнению Троцкого, "Хрусталев светил двойным светом: партии и массы. Но и тот и другой свет был отраженным, т.е. чужим"7. Лев Давыдович ставил Хрусталеву в вину разрыв с социал-демократами. Легенду вокруг личности Хрусталева-Носаря, заключал Троцкий, создала пресса, а в нее поверили рабочие.

Прочитав номер газеты "Луч" с этой статьей, Хрусталев-Носарь не стал молчать, посчитав высказывания Троцкого в свой адрес клеветой:

"Мы создали совет. Благодаря вашим авантюристским выступлениям его раздавила реакция. Навязанная вами совету резолюция после моего ареста [о подготовке вооруженного восстания] была не только тяжелой политической ошибкой, но и провокаторским актом....".8

Он полагал, что пользуется реальным авторитетом в среде столичного пролетариата. Бывший председатель Совета рабочих депутатов призвал Троцкого к немедленному ответу за свои слова.

Последний, очевидно, был в ярости и разразился новой порцией критики. В статье "К ликвидации легенды" он писал: "Хрусталев собрал последние остатки своей духовной энергии и судорожно заметался в стремлении сделать бывшее не бывшим"9. Хрусталев, в свою очередь, в письме от 26 апреля брату Виктору в Петербург написал: "Троцкий не удержался, чтобы свести счеты со мною. Подлец и убийца из-за угла... Как жизнь жестока и несправедлива к нам"10.

Заметка Троцкого о Хрусталеве.

Февраль 1917-го. По разные стороны баррикад

Начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война расколола общественность. Троцкий принадлежал к тем, кто остался в эмиграции и оттуда желал России поражения: война не нужна народным массам, она нужна правительствам и буржуазии. В одной из своих статей в 1915 г. он писал: "Чем могущественнее пойдет мобилизация трудящихся против войны, тем полнее опыт политических поражений будет учтен рабочим классом, тем скорее он превратится в побудительную силу революционного движения"11.

Хрусталев-Носарь, напротив, искренне стремясь помочь своей стране в войне, осенью 1915 г. прибыл в Россию, однако сразу был арестован. Он надеялся на политическую амнистию, чтобы помочь в борьбе с немецкими шпионами, и писал: "Именно сейчас, больше, чем когда-либо в другое время, требуется закономерная деятельность власти, всех ее органов.... Только таким образом можно еще думать о поднятии боевой мощи народа и доведении войны до победного конца"12. В тюрьме он написал работу под названием "Проблема смерти", в которой задался вопросом: "Да и будет ли еще сама социальная революция?.. Что, если идея перманентной революции утверждается только одними Парвусами?..."13

Заметка-ответ Троцкому.

Но власть не услышала бывшего председателя Петербургского Совета и даже осудила его на три года каторжных работ. Не прошло, однако, и полугода с решения суда, как началась революция. На волне освобождения политических заключенных вышел из Дома предварительного заключения и Хрусталев-Носарь. Это случилось 27 февраля 1917 г. Вновь, как и в 1905 г., рабочие прочили его в "советские" руководители, однако время ушло. В Таврическом дворце Хрусталев столкнулся с сопротивлением со стороны социал-демократов. Разочарованный, он уехал на малую родину, в Переяслав, где летом 1917 г. в условиях полного развала основал Переяславскую "республику", просуществовавшую недолго.

Сатирическое изображение символов Переяславской республики, основанной Хрусталевым у себя на родине (Бич. 1917. N 23).

Троцкий тем временем вернулся в Петроград. Он-то и стал председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Октябрь 1917 г. привел к власти большевиков. Как к этому отнесся Хрусталев-Носарь? В своей книге "Из недавнего прошлого", опубликованной в Переяславе летом 1918 г., он писал: "На развалинах былого величия и былой силы веков, умевших горячо молиться, страстно веровать и щедро воздвигать храмы, воцарился опьянелый свободой илот14 и красногвардейская уголовщина..."15. В предисловии к книге он обвинял Л.Д. Троцкого в сотрудничестве с полицией и в том, что он в годы войны работал на немцев, промышляя шпионажем. Хрусталев-Носарь не догадывался, что кровавая развязка его противостояния с "красногвардейской уголовщиной", на самом деле, уже близко....

Георгий Хрусталев-Носарь (1877-1919).

1919-й. Финал

Ветеран революционного движения Хрусталев-Носарь был арестован и расстрелян по решению большевистского ревкома в Переяславе в мае 1919 г. И этого следовало ожидать. Мы знаем, что он активно боролся с большевистскими организациями и с комитетами бедноты. Старожилы вспоминали, что тело расстрелянного Хрусталева-Носаря потом выловили в Днепре16. А сотник украинской армии Никифор Авраменко, сотрудник советского военкомата в Каневе в 1919 г., будучи в польской эмиграции, оставил воспоминания, в которых сообщил, что пьяный сотрудник ЧК Габинский украдкой показал ему бумагу, на которой было написано:

"Совершенно секретно. Товарищу Габинскому поручается ликвидировать самозванца, председателя Совета в Переяславе Хрусталева-Носаря вместе с ближайшими сотрудниками. Действовать весьма осторожно и без огласки. Нарком Л. Троцкий"17.

Сотник украинской армии Никифор Авраменко.

Впрочем, это свидетельство, скорее всего, вымысел, призванный дискредитировать Троцкого. Ходил даже слух, что заспиртованную голову Хрусталева Троцкий будто бы лично просил доставить в Москву в качестве доказательства.

Лев Троцкий выступает перед красноармейцами.

"Революция пожирает своих детей", - сказал перед казнью деятель Великой Французской революции Жорж Дантон. Так в конечном счете случилось не только с Хрусталевым, но и с Троцким. В их судьбах много различий, но и немало общего. Проникнутый идеями гуманизма, солидарности, уважения к народу и власти, по-европейски мысливший просветитель Георгий Хрусталев-Носарь был расстрелян. Он так и не издал воспоминания, которые хотел назвать "Моя жизнь". Лев Троцкий, социал-демократ, участник свержения "старого режима", строил Красную армию, занимал ответственные должности в Советской России и верил в мировую революцию. Он издал автобиографию, по иронии судьбы, именно под тем названием, о котором мечтал его оппонент. Однако судьба отвернулась и от него. В 1940 г. изгнанник и оппозиционер Троцкий был убит советским агентом в Мексике.

1. Крыленко Н.В. Автобиография // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 466.

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7. Троцкий Л. Хрусталев // Луч. 1913. N 67. 21 марта.

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10. HIA. Okhrana records. Index N XIIIc (1), Folder no. 1C, Doc. 604.

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14. Илот - зависимый крестьянин в Древней Спарте.

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