СМИ: В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты

В окрестностях американской военной базы Йокота в Японии обнаружили ядовитые кислоты. Объект оборонного назначения располагается в пределах токийского столичного округа.

Концентрация ядовитых веществ в воде, в том числе перфтороктансульфоновой и перфтороктановой кислот, превышала установленную норму в девятнадцать раз, сообщает газета "Асахи симбун". Загрязнение воды зафиксировали еще год назад, однако информация об этом просочилась в СМИ только сейчас. Как отмечают журналисты, в качестве питьевой указанную воду не использовали.

Японское оборонное ведомство потребовало от американского командования объяснить причину попадания ядовитых кислот в воду, однако ответа так и не последовало.