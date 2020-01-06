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06.01.2020 09:32
Рубрика: Экономика

У населения появятся новые стимулы для увеличения своих сбережений

Текст: Георгий Панин
Индекс МосБиржи в первые дни торгов в 2020 году обновил исторический максимум, достигнув 3086,09 пункта. И велика вероятность, что наступивший год станет одним из самых успешных для российского фондового рынка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" кандидат экономических наук, эксперт по фондовым рынкам Дмитрий Ерохин подсчитал, насколько могут вырасти наши фондовые индексы, а также рассказал о главных ошибках начинающих инвесторов:

Фото: iStock
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- На горизонте 2020 года наибольший риск для инвестора исходит от стагнации американской экономики. Это может привести к потерям от инвестиций в акции компаний США и банкротства корпоративных заемщиков с низким уровнем кредитного рейтинга.

И в отличие от глобальных рынков, российская экономика остается очень привлекательной. Спокойная макроэкономическая ситуация, предсказуемые действия финансового регулятора, значительный объем международных резервов, стабильный курс рубля, высокие дивидендные доходности российских компаний. Все это создает благоприятные возможности для инвестиций в российские активы.

По макроэкономическим показателям Россия вообще выглядит значительно надежнее для инвесторов, чем многие развитые страны. На этом фоне российский фондовый рынок в 2020 году может вырасти на 15-20 процентов.

Личным сбережениям найдут новое применение

В 2020 году тенденция открытия частных счетов на фондовом рынке продолжится.

По заявлению финансовых властей, Россия будет жить в ближайшие годы с низкой инфляцией на уровне 3-4 процентов. А она побуждает ЦБ перейти к нейтральной ключевой ставке, которая будет в пределах 5-6 процентов.

Фото: iStock
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В таких условиях банки будут держать ставки по депозитам на уровне 4-5 процентов, что существенно ниже потенциальных доходов, которые частный инвестор может получить на фондовом рынке.

Самые консервативные инструменты фондового рынка, например, облигации федерального займа дают доходность 6 процентов, а облигации корпоративных эмитентов - 7 процентов. При этом дивидендная доходность акций крупнейших российских компаний также находится на уровне 6-10 процентов. В этих условиях у частного инвестора появятся много стимулов переходить на фондовый рынок. И этот процесс будет продолжаться.

Главная ошибка частного инвестора

Одним из главных рисков для частного инвестора на фондовом рынке является… сам частный инвестор. Его психология и дисциплина.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

На рынке огромное количество акций, облигаций и других активов, предлагающих доходности в 10-20 и более процентов годовых. Когда инвестор видит такие доходности, очень сложно устоять перед соблазном заработать больше.

Но обратной стороной высокой доходности является высокий риск таких инструментов, который может реализоваться либо через банкротство заемщика, либо через падение стоимости актива на фоне внешних или внутренних факторов.

Каждый день частный инвестор наблюдает за котировками таких акций и облигаций, и в его голове борется страх потерять деньги и жадность заработать еще больше. Это психологическое состояние инвестора является существенным риском для его портфеля. Инвестор совершает необдуманные, иррациональные действия, чем наносит существенный ущерб своему инвестиционному портфелю.

Фото: РИА Новости
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Инвестору важно оставаться максимально консервативным на фондовом рынке. Наиболее правильная инвестиционная стратегия для начинающего - покупать и держать акции и облигации на длинном горизонте от трех лет. При таком подходе сбережения будут стабильно приносить доход, плюс инвестор сможет воспользоваться максимальными налоговыми льготами.

Чем запомнился 2019 год

Главным событием 2019 года для российского фондового рынка стал бум частных инвесторов. На Московской бирже открыли счета 1,5 миллиона человек.

В декабре количество частных инвесторов увеличилось до 3,5 миллиона человек. Прирост год к году составил 80 процентов: на конец 2018 года насчитывалось 1,96 миллиона частных инвесторов. Только на 1 октября частные инвесторы выкупили новых корпоративных облигаций на 360 миллиардов рублей, государственных - на 56 миллиардов рублей.

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