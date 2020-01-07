Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях

Против кинопродюсера Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения. Как пишет New York Times со ссылкой на свой источник, речь идет о трех эпизодах сексуального насилия, учиненного Вайнштейном в отношении двух женщин в 2013 году.

Напомним. Судебные разбирательства дела о прегрешениях некогда одного из наиболее влиятельных людей в мировой киноиндустрии начались в понедельник. Перед этим сообщалось, что большинство вопросов к Вайнштейну со стороны его предполагаемых жертв удастся урегулировать досудебно - с помощью выплат. При этом представитель прокуратуры округа Лос-Анджелес заявлял, что на рассмотрении все еще находятся восемь дел.

Уточнено: новое обвинения прозвучали через несколько часов после того, как продюсер (с трудом передвигаясь на ходунках) явился в суд Нью-Йорка на первое заседание по своему делу.

Согласно обнародованной информации, одна из новых возможных жертв Вайнштейна стала ею на кинофестивале в феврале 2013 года - ночью продюсер ворвался в ее гостиничный номер и, угрожая жизни, изнасиловал несчастную - по ее словам.

Днем позже г-н Вайнштейн встретил вторую женщину - в гостиничном ресторане на западе Лос-Анджелеса - и пригласил в свой номер. Там он затолкнул жертву в ванную комнату, "схватил ее за грудь и мастурбировал", передают прокуроры.

Заседание продолжится сегодня.