Ковальчук удачно дебютировал за "Монреаль"

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба. В домашнем матче "Канадиенс" против "Виннипега" (2:3) олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 сделал результативную передачу и был признан третьей звездой матча.

Интересно, что при этом Ковальчук стал третьим по возрасту игроком знаменитого канадского клуба, который набрал балл в бомбардирский зачет в своей дебютной игре за эту команду. Россиян дебютировал за "Монреаль" в возрасте 36 лет и 266 дней. Достижение принадлежит Джеку Лавиолетту и датировано 1977 годом. Он тогда набрал очко в возрасте 38 лет и 145 дней.

Наш форвард провел на льду в игре с "Виннипегом" 19 минут 25 секунд чистого времени. Это солидный показатель загрузки. Сам Ковальчук так прокомментировал свой дебют за "Монреаль" в интервью клубной пресс-службе: "Тренер дал мне много времени, и во второй половине матча я чувствовал себя комфортнее. Понравилось, как команда сражалась и не сдавалась. Пока у нас неудачная серия, но для ее преодоления надо работать. В следующем матче надо обязательно побеждать".