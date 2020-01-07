В Москве до конца каникул ожидается снег и гололедица

Ждать суровой январской зимы москвичам в ближайшие дни не стоит, однако во вторник в столице выпадет еще немного снега. При этом температура будет колебаться в пределах от минус 2 до 0 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре РФ.

В целом во вторник синоптики обещают в Москве облачную погоду, местами гололедицу и ветер силой 5-10 м/c. Примерно такая же картина сохранится и в ночь на среду, а вот завтра днем потеплеет. Ожидается от 0 до плюс 2 градусов, может пойти мокрый снег и даже небольшой дождь.

Соответственно, вполне вероятно образование гололеда. К тому же ветер в среду может усилиться - его порывы будут достигать 15 м/c.