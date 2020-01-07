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07.01.2020 08:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Курилы снова будут летать вертолеты

Текст: Ольга Журман

Сахалинский областной минтранс провел переговоры с представителями камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро" по поводу продления договора о субсидировании пассажирских перевозок. В случае положительного решения это позволит в 2020 году возобновить регулярное вертолетное сообщение между Парамуширом и Камчаткой, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. Ряд договоренностей уже есть.

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- Сейчас следует урегулировать вопрос по тарифам на рейсы вертолетов. При необходимости специалисты сахалинского минтранса отправятся на Камчатку, чтобы ускорить процесс, - говорит исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Кроме вертолетного сообщения, курильчане, желающие добраться до Камчатки, и жители Камчатки, которые хотят попасть на Парамушир, смогут воспользоваться и услугами морского транспорта.

С 8 января на этом маршруте начинает курсировать грузопассажирское судно "Василий Завойко". Теплоход может одновременно перевозить 34 пассажира и около 150 тонн груза. Время в пути - 20 часов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Камчатский край

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