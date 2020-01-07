В Башкирии увеличили выплаты приемным и патронатным семьям

В Башкирии вступил в силу региональный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан". В нормативном акте прописано, что с января 2020 года пособия, выплачиваемые приемным и патронатным родителям, увеличиваются на четыре процента, сообщили в пресс-службе госсобрания республики.

По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, размеры пособий варьируются в зависимости от вида приемной или патронатной семьи, состояния здоровья детей, их числа и других условий. Максимальная ежемесячная выплата с учетом индексации составит 11 699 рублей на одного ребенка, минимальная - 6 604 рубля.

На реализацию закона в бюджете Башкирии на 2020 год заложено более 68 миллионов рублей.