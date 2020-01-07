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07.01.2020 12:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии увеличили выплаты приемным и патронатным семьям

Текст: Ольга Горюнова

В Башкирии вступил в силу региональный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан". В нормативном акте прописано, что с января 2020 года пособия, выплачиваемые приемным и патронатным родителям, увеличиваются на четыре процента, сообщили в пресс-службе госсобрания республики.

Фото: Сергей Куксин
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По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, размеры пособий варьируются в зависимости от вида приемной или патронатной семьи, состояния здоровья детей, их числа и других условий. Максимальная ежемесячная выплата с учетом индексации составит 11 699 рублей на одного ребенка, минимальная - 6 604 рубля.

На реализацию закона в бюджете Башкирии на 2020 год заложено более 68 миллионов рублей.

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