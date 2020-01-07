Подвиг 9-ой роты: как проходил бой у высоты 3234 в Афганистане

7 января 1988 года началось одно из самых ожесточенных сражений Афганской войны - бой за высоту 3234 близ города Хост. Здесь насмерть стояла 9-ая рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ.

Легендарная схватка была одним из эпизодов крупномасштабной операции под кодовым названием "Магистраль" по разблокированию дороги, соединяющей столицу провинции Пактия Гардез и город Хост.

Хост находится неподалеку от границы с Пакистаном в труднодоступных Сулеймановых горах. Связь с другими районами и столицей республики Кабулом поддерживалась только по дороге, проложенной через перевал Сети-Кандав. Эти места контролировал тот, кто владел перевалом.

Талибы заблокировали ключевую трассу, и Хост оказался отрезан от поставок грузов. Дорога не использовалась восемь лет. Боевики не просто держали в страхе целый город, в их планах было создание на этой территории автономного государства. А еще - через Сулеймановы горы из Пакистана постоянно шел поток оружия для противника.

Руководством СССР было принято решение способствовать афганскому правительству в снятии блокады.

Советские командиры посылать своих солдат в мясорубку под Хостом не торопились. Было сделано несколько попыток договориться с главарями пуштунских племен по поводу безопасного пропуска колонн в город, но, к сожалению, они не дали результата, и 23 ноября операция "Магистраль" началась.

Основные боевые действия развернулись вдоль дороги Гардез -Хост. Профессионализм, военная хитрость и удача позволили успешно завершить операцию, планы душманов были сорваны. Дорогу очистили от мин и фугасов, и по ней пошли первые машины с продовольствием.

Однако обстановка оставалась нестабильной, трассу приходилось постоянно держать под охраной.

С господствующей высоты 3234 местность просматривалась на много километров. Это была отличная площадка для наблюдений за передвижениями противника и корректировки огня. Здесь и закрепилась 9-ая рота.

39 бойцов (40 процентов личного состава) во главе со старшим лейтенантом Сергеем Ткачевым подготовились к обороне по всем правилам военной науки: установили вокруг мины, обустроили сооружения для защиты людей и орудий.

Всего на позиции находились 5 офицеров и один прапорщик. Ткачев командовал ротой, Виктор Гагарин возглавлял 3-ий взвод, Сергей Рожков командовал 2-ым взводом.

Военный историк Виктор Добросельский, воевавший в Афганистане, отмечает одну особенность этого сражения.

Со стороны повстанцев в бою участвовал спецназ в черной форме с приметными нашивками. "Черные аисты" - так называлось это военное формирование.

По одной из версий в его составе были те, кто совершил преступление против Аллаха, значит, искупить свою вину они могли только кровью. Эти отъявленные головорезы имели очень серьезную подготовку.

Но в военном искусстве советские десантники им не уступали. 9-ая рота уже славилась умением решать сложнейшие боевые задачи. Достаточно упомянуть, что десантники участвовали во взятии дворца Амина в 79-ом году.

Итак, 7 января около 15:00 талибы нанесли первый страшный удар.

Град снарядов в самом начале обстрела сразил радиста Андрея Федотова. Десантники потеряли связь с командованием.

Потом все затихло, но ненадолго. По тайным тропам "духам" удалось подобраться к высоте примерно на 200 метров. Когда сгустились сумерки, они вновь пошли на штурм, бросившись на позиции с двух сторон.

Душманам удалось подавить одну из огневых точек. Командир расчета крупнокалиберного пулемета "Утес" Вячеслав Александров, понимая, что позиция будет уничтожена, отправил своих сослуживцев к основным силам и продолжал отстреливаться. Вячеслав был поражен осколками гранат и погиб. Атака талибов захлебнулась.

однако они не прекратили попытки взять высоту. Каждая атака была яростнее предыдущей. Вечером, уже не обращая внимания на потери, душманы снова ринулись в бой. Шли во весь рост, не пригибаясь, даже через минные поля. Десантники стояли насмерть.

Вскоре был тяжело ранен пулеметчик Андрей Цветков. Пулеметчик Андрей Мельников, тоже получивший ранения, сдерживал наступление несколько часов. Перед смертью Мельников успел произнести только: "Боеприпасы, все..."

Отличился артиллерийский корректировщик Иван Бабенко. Он запросил помощь артиллерии. От точности наводок Ивана зависело, куда попадут снаряды. Достаточно было малейшей ошибки, и артиллерия ударила бы по своим. Во многом благодаря Бабенко, моджахедам так и не покорилась высота.

В три часа ночи талибы предприняли еще одну отчаянную попытку выбить десантников с их позиций. Они приблизились в некоторых местах на 15 метров. Это была уже 12-ая по счету атака.

К этому времени высоту защищали всего пять человек, боеприпасов не было вовсе. Бойцы приготовились к последней схватке, сдаваться они не собирались.

В критической ситуации к ним пробился разведвзвод под командованием Алексея Смирнова. В кромешной тьме с грузом боеприпасов они прошли по горной местности три километра и поддержали своих. Это полностью изменило обстановку.

Десантники перешли в контратаку, а выжившие душманы осознав, что высоту им не взять, захватили раненых и скрылись.

Жесточайший бой в общей сложности продолжался больше 12 часов.

9-ая рота выполнила свою задачу - противнику не удалось прорваться к дороге Гардзес-Хост и прервать движение автоколонн.

На высоте 3234 геройскую смерть приняли пять бойцов: Вячеслав Александров, Андрей Мельников, Андрей Федотов, Владимир Криштопенко и Анатолий Кузнецов. Жизнь Андрея Цветкова медики спасти не смогли, он скончался через сутки. Еще 28 человек были ранены, 9 - тяжело.

Все воины 9-ой роты удостоены высоких наград. Героями Советского Союза стали Вячеслав Александров и Андрей Мельников. На момент гибели Вячеславу было 20 лет, Андрею - 19.

Точных сведений о потерях со стороны талибов нет. Предположительно, погибло до 400 боевиков.