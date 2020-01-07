В Керчи исследуют заваленный бункер в толще горы Митридат

В Керчи до конца января будет принято решение о судьбе заброшенного командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота, который располагается на уровне третьего яруса реконструируемой Большой Митридатской лестницы. Об этом "РГ" сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. Автор проекта реставрации главной архитектурной достопримечательности города-героя компания "Меандр" полностью проигнорировала существование бункера, сыгравшего очень важную роль в обороне Керчи в годы Великой Отечественной войны.

Компания "Меандр", разработавшая проект реконструкции Митридатской лестницы в 2017 году, была изначально осведомлена о существовании этого объекта и о том, что он является памятником истории, относящимся к Великой Отечественной войне. Причем, памятником неплохо сохранившимся и требующим не только обследования, но и музеефикации. Тем не менее, в прошедшей в марте 2018 года госэкспертизу проектной документации был обнаружен серьезный изъян - о существовании на склоне горы Митридат командного пункта Керченской военно-морской базы Черноморского флота в документе даже не упоминалось. Хотя не заметить и обойти его стороной при реконструкции было практически невозможно.

- В проекте бункера не существовало, и это очень странно, потому что он располагается как раз там, где у нас по проекту свайное поле, - рассказал "РГ" Константин Кононыхин, руководитель реставрации Митридатской лестницы. - И если следовать строго проекту, мы должны пробивать сваями этот бункер в нескольких местах. Я обратил внимание всех специалистов на эту проблему. И пока помещения штаба не пробуриваем - доходим до бетона и останавливаемся. Проектного решения, позволяющего сохранить бункер, пока нет, но суть в том, чтобы при реконструкции лестницы сохранить то что есть и не пробивать его по возможности. Если воссоздавать бункер как музейный объект, то для этого должен быть отдельный проект, предусматривающий расчистку и укрепление.

Бункер в толще горы Митридат был в ускоренном темпе построен во второй половине 1941 года,во время подготовки Керчи к обороне от наступавших немецко-румынских войск. На третьем ярусе Большой Митридатской лестницы, исторически состоявшем из шести маршей, два правых были демонтированы для сооружения командного пункта. Были построены два подземных каменных коридора в виде букв "Г", выше которых находились средства связи и надежное естественное укрытие толщиной 15-20 метров. Рядом со входами возвели пару небольших каменных домиков для работы и отдыха штабных работников.

"С площадки при входе в командный пункт открывался широкий вид на весь Керченский пролив, вплоть до выходов в Черное и Азовское моря, - писал в своих мемуарах военный комиссар Керченской ВМБ Валериан Андреевич Мартынов. - При хорошей видимости на море здесь одновременно был и наблюдательный пункт штаба базы. Расположение КП было довольно удобным: недалеко от моря и порта. Прямо вниз по лестнице с горы до Генуэзского мола, где находились причалы для военных кораблей было не более десяти минут ходу".

- Первоначально бункер использовался в качестве командного пункта отступившей к Керчи 51-й армии, - рассказали братья Константин и Владимир Ходаковские, первыми обратившие внимание на необходимость сохранения этого объекта во время реконструкции Митридатской лестницы и рассказавшие об историческом значении памятника войны. - Когда же город был оставлен советскими войсками 16 ноября 1941 года, бункер не был поврежден, но были уничтожены аппараты связи. А когда наши войска вернулись в конце декабря 1941 года, объект стал командным пунктом Керченской военно-морской базы Черноморского флота. Это подразделение отвечало за береговую оборону и охрану акватории Керченского пролива, а также за прикрытие десанта, минные заграждения, перевозку людей.

Штаб базы находился ниже, в здании на набережной, но когда 2 марта 1942 года в него попала 500-килограммовая авиационная бомба, обвалился фасад здания, пострадало около 80 человек, несколько погибло. После этого штаб перевели в это надежное укрепление на Митридате.

- В толще горы командный пункт находился под хорошим укрытием и был в безопасности даже в период наиболее жестоких артиллерийских обстрелов и бомбардировок. В нем принимались решения такими высшими военныминачальниками, как Ф. С. Октябрьский, Н. Г. Кузнецов, С. М. Будённый, И. С. Исаков, Г. И. Левченко, П. И. Батов, А. С. Фролов, Г. Д. Шишенин и прочие, - продолжает Константин Ходаковский. - Правда, по описаниям, он был не очень удобен: это два бетонных коридора, над которыми находился узел связи, доступа к которому сейчас нет. Сейчас, когда попадаешь в довольно протяженный коридор и осматриваешь его, наталкиваешься в конце на обвал и обрушение потолка - дальше прохода нет. И уже давно необходимо обследовать и восстановить этот объект. Видно также, что какие-то помещения есть и ниже коридоров - оттуда выходят вентиляционные каналы.

Общая длина доступных для обозрения бетонированных коридоров бункера - более 80 метров. Но это условная оценка, которая может стать полной лишь после детального обследования всех частей подземелья с помощью систем удаленного доступа.

- Мы написали письма всем заинтересованным организациям, в том числе в министерство культуры Республики Крым и Дирекцию по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, с предложением сохранить этот объект, - говорит Татьяна Умрихина, генеральный директор ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей заповедник. - Нам должны ответить подрядчики и проектировщики, но у меня есть информация из первых рук о том, что проект реконструкции лестницы меняется по этому поводу. С городом ведутся переговоры на предмет исследования бункера. И ответ на вопрос о возможности его музеификации появится только после получения его результатов. Но в любом случае дверь и вход в этот бункер будет сохранены, несмотря на существующий проект реконструкции лестницы - это 100 процентов.

По словам Умрихиной, недоступное помещение в нижней части бункера имеет высоту около 12 метров. "Но без специальной техники и замеров запустить туда людей я не могу, я не знаю, что там. А входа нет, есть лишь вентиляционное отверстие", - говорит Умрихина.

По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, уже найдено необходимое оборудование и видеокамера, с помощью которой до конца января удастся провести удаленное обследование скрытого помещения.

- Надо посмотреть, что там находится внутри, и дальше принимать решение, кто там будет работать - спелеологи, археологи или историки, - рассказал Сергей Бороздин. - Но мы тоже однозначно за сохранение этого штаба и превращение его в музей, доступный людям. У нас есть замысел после реставрации открыть в бывшей школе имени Короленко, что находится как раз возле Большой Митридатской лестницы, музей воинской славы. А бункер может стать одним из объектов посещения этого музея.

В необходимости сохранить командный бункер уверено и командование Черноморского флота. В ответе на письмо Керченской организации Русской общины Крыма заместитель командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Владимир Горев отметил важность сохранения памяти русских воинов Великой Отечественной войны.

"Командный пункт может стать одним из объектов исторического туризма в городе-герое Керчи, - сообщил Владимир Горев. - Командование флота признает необходимым исследование состояния помещений с целью сохранения этого сооружения как памятника Великой Отечественной войны".

Решение о судьбе бункера должно быть принято в достаточно короткие сроки, потому как затянувшаяся реконструкция самой Митридатской лестницы должна завершиться к сентябрю 2020 года.

Напомним, главный архитектурный символ Керчи власти доверили московской фирме "Баварский дом". С ней заключен контракт на ремонтно-реставрационные работы на Большой и Малой Митридатских лестницах на 651,64 миллиона рублей. Контракт заключен в рамках ФЦП. В проект включен демонтаж разрушенных и усиление сохранившихся конструкций, ремонтно-реставрационные работы, монтаж освещения, в том числе декоративного, прокладка водопровода и ливневой канализации, а также благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта. Эта же фирма сейчас занимается реконструкцией Обелиска Славы на вершине Митридата, построенного воинами-освободителями в 1944 году.