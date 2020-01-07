Российские теннисисты вышли в плей-офф ATP Cup с первого места в группе

В своем третьем и заключительном матче группового этапа дебютного теннисного командного турнира ATP Cup в Австралии с общим призовым фондом 15 миллионов долларов мужская сборная России обыграла Норвегию со счетом 3:0 и вышла в плей-офф с первого места в квартете "D", игры которого проходили в городе Перт.

Во встрече с Норвегией в первом поединке Карен Хачанов не оставил ни малейших шансов Виктору Дурашовичу - 6:2, 6:1. Затем Даниил Медведев победил Каспера Рууда - 6:3, 7:6 (8:6). Далее за сборную России на этом турнире дебютировали третий и четвертый номера команды Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. В парной комбинации они оказались сильнее Дурашовича и Рууда - 7:6 (7:4), 6:4.

Таким образом, россияне на предварительном этапе турнира с участием 24 команд одержали победы над всеми соперниками - 3:0 против Италии, 2:1 с американцами и сегодня 3:0 с Норвегией. Хачанов и Медведев выиграли все свои матчи одиночного разряда, а в паре у них баланс побед и поражений - 1-1.

Теперь в четвертьфинале, куда выходят победители всех шести квартетов и еще две команды со вторых мест по лучшим дополнительным показателям, россияне встретятся с победителем группы "Е". Матчи последнего тура здесь запланированы на 8 января. Первое место в этом квартете могут занять Хорватия, Австрия или Аргентина. На данный момент выход в четвертьфинал также гарантировали себе Австралия и Сербия. Все матчи плей-офф пройдут в Сиднее. Четвертьфиналы назначены на 9 и 10 января.