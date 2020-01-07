США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

Вашингтон перевел шесть бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане на фоне ухудшения отношений с Тегераном, пообещавшим отомстить за убитого американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, бомбардировщики вылетели к острову Диего-Гарсия, который находится в 3,7 тысячи километров от Ирана, с авиабазы Барксдейл. Каждый из них имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого запаса оружия, включая крылатые ракеты, обычные бомбы, бомбы с лазерным наведением, а также атомные гравитационные бомбы. Помимо этого, в Ирак были направлены вертолеты.

Напомним, что 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.