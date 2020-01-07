В рождественском богослужении в Хмеймиме участвовали более 300 военных

Более 300 солдат-контрактников, офицеров и гражданских сотрудников российской авиабазы в сирийском Хмеймиме участвовали в рождественской церковной службе.

Ее провел священник полевого храма авиабазы, помощник командующего российской группировки войск по работе с верующими Владимир Первушин. "Эта земля дорога сердцу православного человека, особенно в эти дни. Потому что по этой земле, по этой территории шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу. Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени. Это празднование того момента, когда Бог стал человеком", - цитирует ТАСС обращение священника к своим прихожанам.

После праздничной службы в полевом храме для военнослужащих устроили концерт. На нем выступила певица Юта и артисты Центрального дома и Центрального академического театра Российской армии.

Напомним, что дислоцированная на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия авиагруппа российских ВКС была создана в конце сентября 2015 года по просьбе властей Дамаска. Ее задача - оказание помощи местной армии в борьбе с международными террористическими группировками. По данным из открытых источников, в Хмеймиме базируются около 30 летательных аппаратов различных типов и предназначения. Это - современные истребители Су-35С, тактические бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ. Авиабаза способна принимать все типы летательных аппаратов, включая тяжелые военно-транспортные самолеты и ракетоносцы Дальней авиации.

Кроме того, на аэродроме в Хмеймиме построены защитные сооружения для новейших истребителей Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других самолетов.