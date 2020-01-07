Новости

Медведев поздравил православных с Рождеством 10:06
"Полицейский с Рублевки 2" собрал миллиард и анонсировал третью часть 10:00
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии 09:58
В рождественском богослужении в Хмеймиме участвовали более 300 военных 09:32
IKEA выплатит миллионы родителям погибшего от падения комода ребенка 08:55
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink 08:33
Генсек НАТО: Вашингтон убил Сулеймани без одобрения НАТО 08:20
На Курилы снова будут летать вертолеты 08:03
Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников 07:30
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона 07:22
Вашингтон начал разрабатывать санкции против Ирака 06:56
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество 06:20
В Забайкалье стартовала программа введения в оборот залежных земель 05:50
Южнокорейская разведка: КНДР не откажется от ядерного оружия 05:36
Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН 05:13
Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в Хабаровском крае 04:42
Более 60 тысяч мексиканцев пропали без вести за 13 лет 04:31
Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США 03:50
Не менее 30 человек стали жертвами теракта в Нигерии 03:07
Boeing возместит American Airlines убытки от простоя лайнеров 737 MAX 02:46
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие 02:12
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону 01:32
Глава Пентагона опроверг уход американских военных из Ирака 00:51
СМИ предупредили о "новогоднем" вирусе в WhatsApp 00:40
Возглавляемая США коалиция сообщила о том, что покинет Ирак 06.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 09:32
Рубрика: Власть

В рождественском богослужении в Хмеймиме участвовали более 300 военных

Текст: Юрий Гаврилов

Более 300 солдат-контрактников, офицеров и гражданских сотрудников российской авиабазы в сирийском Хмеймиме участвовали в рождественской церковной службе.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин поздравил православных с Рождеством

Ее провел священник полевого храма авиабазы, помощник командующего российской группировки войск по работе с верующими Владимир Первушин. "Эта земля дорога сердцу православного человека, особенно в эти дни. Потому что по этой земле, по этой территории шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу. Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени. Это празднование того момента, когда Бог стал человеком", - цитирует ТАСС обращение священника к своим прихожанам.

После праздничной службы в полевом храме для военнослужащих устроили концерт. На нем выступила певица Юта и артисты Центрального дома и Центрального академического театра Российской армии.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Как провести Рождество правильно

Напомним, что дислоцированная на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия авиагруппа российских ВКС была создана в конце сентября 2015 года по просьбе властей Дамаска. Ее задача - оказание помощи местной армии в борьбе с международными террористическими группировками. По данным из открытых источников, в Хмеймиме базируются около 30 летательных аппаратов различных типов и предназначения. Это - современные истребители Су-35С, тактические бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ. Авиабаза способна принимать все типы летательных аппаратов, включая тяжелые военно-транспортные самолеты и ракетоносцы Дальней авиации.

Кроме того, на аэродроме в Хмеймиме построены защитные сооружения для новейших истребителей Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и других самолетов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Празднование Православного Рождества Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после авиаудара США
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink
В чем особенность рождественских рассказов