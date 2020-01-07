Видео: Моника Беллуччи в топе с экстремальным декольте взволновала Сеть

Моника Беллуччи взбудоражила своих подписчиков в Instagram, выложив в сеть соблазнительный ролик.

На видео 55-летняя итальянка, на которой надет топ с головокружительным декольте, а на плечах накинут черный блейзер с золотистыми пайетками, весьма игриво наносит на губы ярко красную помаду. Для того, чтобы сделать акцент нижнюю часть лица, стилисты зачесали волосы Моники назад и подвели ей веки коричневыми тенями, а сама актриса внесла последний штрих в интригующий образ.

Дети Моники не отстают от знаменитой матери. В конце прошлого года ее дочь, Дева Кассель, была признана журналом Elle самым влиятельным ребенком года. По мнению издания, юная особа, унаследовавшая эффектную внешность матери, имеет все шансы на головокружительную карьеру в модельном бизнесе. Первый шаг уже сделан - в 2018 году Дева подписала свой первый контракт с итальянским брендом Dolce&Gabbana.