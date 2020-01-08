"Аэрофлот" разработал маршруты после рекомендаций не летать над Ираном

Компания "Аэрофлот" подготовила альтернативные маршруты для своих рейсов после того, как Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не совершать полетов над Ираком, Ираном, Оманским и Персидским заливами.

Авиакомпания находится в постоянном контакте с авиационными властями ОАЭ и Ирана и готова принять меры для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. О подготовке альтернативных маршрутов сообщили и в "дочке" Аэрофлота - "Победе".

Напомним, ранее Росавиация разослала письмо российским авиакомпаниям с призывом не совершать даже транзитные полеты над Ираном, Ираком, Оманским и Персидским заливами.