Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

"Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - заявил Трамп в ходе своего выступления в Белом доме, которое транслировалось телеканалами в прямом эфире.

Вместе с тем, президент США, в очередной раз побряцав на публике рассказом про "великолепные и мощные американские ракеты", высказался в том духе, что Вашингтон не хочет применять имеющееся у Америки новейшее оружие.

И снял таким образом с повестки дня активно обсуждавшуюся возможность нанесения Вашингтоном ответных ударов по Исламской Республике, а также дезавуировал свои же предыдущие воинственные заявления в Twitter об уже спланированной атаке на 52 иранских объекта.

Кроме этого, президент США отметил, что состоявшийся ранее ракетный удар Ирана по двум американским военным базам в Ираке не привел к жертвам среди американских военнослужащих.

"Я рад проинформировать вас, и американские граждане должны быть чрезвычайно благодарны и счастливы. Американцы не пострадали в ходе вчерашней атаки иранского режима", - сказал Трамп. И добавил, что такой результат стал возможен в результате тщательной подготовки к возможным действиям Тегерана, рассредоточению войск США и полученному заранее предупреждению о готовящейся иранской атаке.