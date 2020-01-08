Экипажи "КАМАЗа" одержали победу на трассах "Дакара"

Только стрелки штурманских часов, на которых время совпадает с московским, лишний раз напоминают на аравийских просторах российским участникам международного ралли "Дакар-2020" о новогоднем настроении и тысячах болельщиках в родных Пенатах.

На календаре - среда, 8 января, и кавалькада профессионалов с пяти континентов устремилась на перегонки с первыми лучами солнца в борьбу за главный приз марафона - "Золотого бедуина" - из приморского Неома в древнюю крепость Аль-Ула, которая много веков назад считалась оазисным городом в Саудовской Аравии, расположенным на старом маршруте торговли благовониями.

Четвертый этап, уточнили в пресс-службе ралли, включает в себя 453-километровый спецучасток, который проходит на высоте 1200-1400 метров. В стартовом протоколе 302 гонщика и гоночных экипажа, 128 мотоциклистов, 19 квадроциклистов, 73 экипажа на внедорожниках, 38 - на мотовездеходах и 44 - на грузовиках.

Теперь спортивные экипажи отправились на восток - вглубь Саудовской Аравии. На штурманских планшетах мастеров во всех пяти номинациях он пролегает поблизости от Набатейских храмов. Особенно известен храм Эль-Хазне, который входит в число "семи чудес света".

Любители истории, убеждены обозреватели, не смогут удержаться и не достать свои камеры, когда будут проезжать рядом с храмами, возведенными еще до нашей эры. А вот штурманам и пилотам вряд ли удастся разглядеть местные достопримечательности, поскольку организаторы, как и на предыдущем этапе, раздавали дорожные карты за считанные минуты до старта.

Но для российских укротителей тяжелых грузовых машин среда принесла ветер удачи. Лучшее время на финише сегодня показал экипаж "Синей Армады" Антона Шибалова. Второе время судьи зафиксировали у его товарища по команде Андрея Каргинова, а третий результат дня тоже оказался в активе камазовца Дмитрия Сотникова.

Вчерашний лидер "Красных зубров" белорус Сергей Вязович на МАЗе показал сегодня пятый результат, упустив лидерство в общем зачёте. Теперь генеральную классификацию возглавляет Андрей Каргинов, опережая партнера по Союзному государству на 10 минут 43 секунды.

У двухколесных пилотов в среду на финише тоже сменился лидер. Британский мотогонщик Сэм Сандерленд показал лучшее время на четвёртом спецучастке, на 11 секунд опередив чилийца Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Замкнул тройку аргентинский пилот Кевин Бенавидес, уступив победителю 46 секунд.

Правда, Рикки Брабеку удалось остаться во главе общего зачёта, несмотря на то, что он показал сегодня седьмое время, уступив Сандерленду почти три минуты. Среди мотоциклистов под российским флагом мчится в этом году и пилот из Тольятти Дмитрий Агошков. Но он уже заранее дал понять, что на пьедесталы почета, увы, не претендует, а главной своей целью считает "достойно пройти всю дистанцию".

В зачете внедорожников 8 января стал победителем этапа французский пилот Стефан Петерансель, а вслед за ним к финишу пришел прошлогодний победитель "Дакара" Нассер Аль-Аттия. Лидерство в общем зачете сохранил Карлос Сайнс, который финишировал третьим. Он опережает Аль-Аттию менее чем на три минуты, и, если бы не вчерашний трехминутный штраф, катарец уже мог бы быть лидером гонки. Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо финишировал на этот раз десятым, в 26 минутах позади Петеранселя.

Кстати, после того, как накануне сгорела машина Владимира Васильева, из россиян остался Денис Кротов и Александр Дороссинский, но оба пока расположились в общем зачете в конце второго десятка. Как пояснил позднее сам Васильев, причиной возгорания, по предварительным данным, стала лопнувшая трубка высокого давления в топливной системе. Из-за высокой температуры турбины и выхлопа загорелись запасные колёса, после чего огонь перекинулся на кузовные панели.

Треть трансконтинентального ралли уже позади. Но каждый новый день рождает не только новых героев трассы, но и приносит неизбежные в таких случаях тревоги, разочарования и новые надежды на победу.

Будет самое время напомнить, что, участвуя уже почти тридцать лет в престижном мировом ралли, команды из Набережных Челнов выходили победителями этого престижного испытания на профессионализм и выносливость. Кроме того, напоминают в пресс-службе "КАМАЗ-мастер", его участники становились восьмикратными победителями международного ралли "Шелковый путь", являясь бессменным лидером чемпионатов России по ралли-рейдам.

Уникальность камских мастеров заключается в том, что они - единственные в плеяде мировой автомобильной элиты - сами разрабатывают, проектируют, собирают гоночные грузовики и выступают на них в мировых состязаниях.