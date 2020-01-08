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Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера

Новости
    08.01.2020, 13:57
Текст:   Олег Усков

Еще одна известная голливудская актриса вышла в свет в наряде от российского дизайнера.

Как передает Footwear News, 35-летняя Оливия Уайлд появилась на Palm Springs International Film Festival, МКФ в калифорнийском Палм-Спрингс, в платье от модельера Ульяны Сергеенко.

Издание поясняет: на актрисе - платье до лодыжек с орнаментом в мелкий цветочек, с пуговицами и расширенными плечами. При этом ансамбль довершали красные замшевые остроносые босоножки.

Напомним: чуть ранее другая большая звезда Голливуда, актриса Скарлетт Йоханссон, пришла на телешоу Saturday Night Live в платье от российского дизайнера Александра Терехова.

Перед тем мы писали, что Уайлд полностью разделась для Скорсезе.

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