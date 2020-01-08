Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке.

Видео показывает иранский телеканал Press TV.

На одной записи демонстрируется запуск нескольких ракет. Запись пусков ведется с земли с разных ракурсов и дистанций. После этого показан полет ракет.

"На кадрах показан момент запуска Ираном ракет, нацеленных на американские базы в Ираке", - говорится в пояснении к видео.

Во втором ролике, как утверждают авторы сюжета, демонстрируется запись попадания ракет по базе США.

Press TV поясняет, что на видео снят "момент, когда иранские ракеты поразили цели на авиабазе Айн-аль-Асад".

Напомним, ранее в Сети уже публиковалась запись полета иранских ракет.