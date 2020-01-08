На Камчатке обстреляют сопку Бархатную и Вилючинский вулкан

Предупредительный спуск лавин проведут в Камчатском крае 9-10 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Военные обстреляют лавиноопасные участки в районе сопки Бархатной и Вилючинского вулкана, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с неконтролируемым сходом снежных масс. Мероприятие позволит защитить от стихийных снежных обвалов автодорогу между Вилючинским перевалом и поселком Термальным, а также расположенные вблизи лавиноопасных участков линии электропередачи.

Туристическим организациям рекомендовано в ближайшие два дня не планировать туры в указанные районы. От поездок в места проведения предупредительного спуска также необходимо воздержаться и другим любителям экстрима.