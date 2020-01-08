В Приморье поймали залезшего в курятник раненого лесного кота

Краснокнижного дальневосточного лесного кота поймали в городе Дальнегорске Приморского края, сообщило РИА Новости со ссылкой на страницу в Instagram Центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").

Дикое животное пробралось в курятник и повредило лапы. Поймать его удалось участникам группы по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотничьего надзора Приморья, которые передали кота в центр реабилитации. Здесь раненого хищника осмотрят ветеринары и окажут ему необходимую помощь.

Справка "РГ"

Дальневосточный лесной кот по размеру чуть больше обычных домашних кошек. Очень скрытный и осторожный. Точная численность этих животных неизвестна. Вид занесен в Красную книгу, как находящийся на грани исчезновения.