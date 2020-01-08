На Ставрополье из-за аномальной погоды расцвели подснежники

Аномально теплая зима с плюсовой температурой воздуха на юге России привела к неожиданным последствиям. К середине января в центральной части Ставропольского края расцвели подснежники. На это обратили внимание пользователи Instagram.

- Праздники прошли, зиму проводили. Ну а теперь встречаем весну, - написала жительница Михайловска, выложив фотографию распустившихся цветов.

Появились весенние цветы и в других районах края. Например, в станице Незлобной Георгиевского городского округа зацвели полевые растения, а в комментариях местные садоводы заметили, что начали открываться цветы на уличных клумбах в поселках региона.

Однако, скоро цветы погибнут: уже в ночь на 9 января синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Ставрополье. В крае пройдет мокрый снег, а температура опустится ниже нуля.