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08.01.2020 10:05
Рубрика: Спорт

Российский нападающий "Нэшвилла" выиграл бой против двухметрового Хары

Текст: Максим Домчев

Драка между российским нападающим "Нэшвилла" Яковом Трениным и защитником "Бостона" Здено Харой вызвала большой интерес у болельщиков.

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Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Нэшвиллом" и "Бостоном" для многих любителей хоккея остался бы без внимания, если бы не одно событие. В середине третьего периода на льду произошла потасовка.

22-летний российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин жестко и без нарушения правил встретил защитника "Бостона" Чарли Макэвоя, после чего за партнера заступился 206-сантиметровый словак Здено Хара. Однако россиянина, который ниже своего противника на 18 см это не смутило, и он тут же ринулся в кулачный поединок.

Потасовка была недолгой, однако Тренин по признанию подавляющего большинства экспертов и болельщиков, одержал победу над словацким ветераном. Более того, помимо пятиминутного штрафа за драку защитник "Бостона" получил еще и двухминутное удаление за нарушение на Тренине.

Увы, старания россиянина были напрасными. "Бостон" вчистую переиграл "Нэшвилл" - 6:2.

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