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08.01.2020 13:27
Рубрика: Спорт

"Спартак" не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара

Текст: Максим Домчев

Московский футбольный клуб "Спартак" пока не планирует переносить зимние сборы из ОАЭ и Катара из-за ситуации вокруг Ирана.

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На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".

Как заявили ТАСС в пресс-службе "Спартака", у клуба нет планов по изменению в месте проведения сборов.

"Пока никакой информации по поводу переноса сборов нет. Все идет по плану", - сообщили в клубе.

Ситуация обострилась после того, как 3 января США нанесли удар в районе аэропорта в Багдаде, в ходе которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. 8 января иранская сторона подвергла обстрелу две военных базы американцев Ираке.

Также в среду в Иране разбился Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России избегать полетов над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

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