Сына Жванецкого избили у московского ресторана

Отмечавший Рождество 24-летний Дмитрий Жванецкий, сын 85-летнего советского, российского писателя-сатирика и телеведущего Михаила Жванецкого, был избит в Москве, нарвавшись с друзьями на компанию пьяных хулиганов.

В результате молодой человек, как уточняет KP.RU, "чуть не угодил в больницу".

Сообщается: инцидент произошел в ночь на 8 января на улице Минской недалеко от Парка Победы.

"Жванецкий вместе с друзьями отмечал Рождество. Все как положено: застолье, алкоголь, танцы. Гуляли почти до рассвета", - изложено. А что-то пошло не так после того, как компания сына сатирика повздорила с мужчинами, отдыхавшими за соседним столиком: "Слово за слово и все оказались на улице, где и началась драка".

По информации издания, Жванецкий-младший с другом "как могли отбивались от троих дебоширов", но силы оказались неравны - обоих на скорой отвели в больницу.

При этом Дмитрий от госпитализации отказался, так как отделался несколькими синяками и травмой губы. В то время как его напарник помещен в стационар.

По факту драки полиция ведет проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

Есть версия, что причиной конфликта стала девушка, "за которую заступился сын юмориста".

Дмитрий Жванецкий - сын писателя от костюмера Натальи Суровой.