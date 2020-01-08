В США описали ход возможной войны с Ираном

Незадолго до ракетного удара по американской базе в Ираке, который последовал после убийства в результате спецоперации Пентагона иранского генерал Касема Сулеймани, американские СМИ проанализировали возможный ход войны США с Ираном. Выводы оказались неутешительными. По мнению экспертов, такая военная операция может стать серьезной проблемой для США.

Как отмечает The National Interest, конфликт окажется асимметричным. Его стороны будут преследовать разные цели и иметь разные показатели успеха.

Издание прогнозирует, что в случае войны США попытаются нанести удар по вооруженным силам Ирана. При этом одной из первых задач станет уничтожение иранской ПВО. В то же время Ирану нужно причинить серьезный ущерб противнику, чтобы представить конфликт затяжным и неопределенным и обратить против него общественное мнение США. Также не исключена попытка распространить географию конфликта с помощью атак на объекты США на территории Ирака, Сирии и других стран. Возможно и нанесение ударов по Израилю.

Вообще в публикации отмечается "много возможностей", которые позволят Ирану преодолеть военное преимущество США, нанося удары по слабым местам американской инфраструктуры. Например, иранские войска могут атаковать нефтяной танкер США, проходящий через Ормузский пролив. А иранские хакеры способны осуществить серьезную кибератаку на таких региональных союзников США, как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.

Самой рискованной идеей эксперты считают вторжение в Иран. Это связывается с логистическими проблемами и невозможностью скрыть подготовку к масштабной военной операции.

The National Interest напоминает, что население Ирана почти в три раза больше, чем у Ирака в 2003 году. При этом Иран является 17-ой по величине страной мира. Его территория больше, чем у Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании и Португалии вместе взятых.

Также отмечается коварные географические особенности Ирана: горные цепи вдоль некоторых границ и пустыни со стороны афганской территории. При этом Турция, с которой США испортили отношения, вряд ли согласится стать плацдармом для американского вторжения. Кроме того, продвижению американских войск могут препятствовать реки Тигр и Евфрат.

Эксперты считают, что для захвата Тегерана США потребуется развернуть 1,6 миллиона военнослужащих, а война с Ираном может привести к гибели сотен тысяч человек. При попытке же насильственного смещения руководства страны жертвы могут исчисляться уже миллионами. Также отмечаются связи Ирана с ополченцами в Ираке, Сирии и Афганистане. Поэтому эксперты считают, что такая война может быстро распространиться по всему миру.