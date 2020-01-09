Актер Ди Каприо спас тонувшего члена экипажа круизного лайнера

Актеру Леонардо Ди Каприо наверняка пришлось вспомнить съемки легендарного фильма "Титаник", где он исполнил роль утонувшего в океане главного героя, во время своего отдыха на яхте накануне Нового года.

Как сообщает "Газета.ru", неподалеку от яхты, на которой Ди Каприо развлекался в компании своих друзей, проходил круизный лайнер. В какой-то момент с его борта неожиданно выпал член экипажа. Когда на яхту поступил сигнал бедствия, актер распорядился отправиться на поиски утопающего. В итоге, когда даже капитан лайнера практически потерял надежду найти своего товарища, Ди Каприо и его друзьям удалось спасти мужчину. К счастью, он выжил, хотя и провел в воде 11 часов.

Напомним, фильм "Титаник" был снят в 1997 году. В нем показано крушение легендарного лайнера с одноименным названием в Атлантике в 1912 году. В 1998-м он получил "Оскары" в 11 номинациях.