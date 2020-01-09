Американские эксперты оценили результаты удара по базе США в Ираке

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/6RnCmoTyTq pic.twitter.com/rspLOq7hAM— CNN International (@cnni) 8 января 2020 г.
Как пишет The Drive, на этой базе находится около 1500 американцев, и она используется для проведения широкого спектра операций с применением авиации и беспилотников. Автор материала отмечает, что снимки противоречат мнению некоторых американских военных чиновников, считающих, что Иран стремился минимизировать возможные жертвы при обстреле базы.
"Даже если бы иранцы намеревались нанести ограниченный ущерб и избежать гибели людей, стрельба баллистическими ракетами по этой базе все равно несла бы риск", - говорится в публикации.
The Drive обращает внимание на точность нанесенных ракетных ударов. Пока не известно наверняка, какое именно оружие применил Иран. Но в публикации высказывается предположение, что для удара по американской базе могли использоваться баллистические ракеты ближнего радиуса действия Qiam или варианты серии Fateh-110. Не совсем понятно, какое количество ракет выпустил Иран. В разных источниках сообщается о 15-22 ракетах.
Проанализировав снимки пострадавшей базы, The Drive описывает ущерб. Упоминаются, в частности, два поврежденных ангара. Находившиеся в них самолеты тоже, скорее всего, были повреждены или уничтожены. Под удар попал и юго-восточный угол базы, где находится большое скопление авиационных укрытий. При этом повреждена одна из рулежных дорожек.
В материале приводится мнение генерала армии США Марка Милли, который считает, что Иран с помощью ракетных ударов все же намеревался уничтожить американский персонал и технику. Но избежать больших жертв позволили укрытия, в которых успели спрятаться американцы.
Судя по снимкам, нет признаков того, что на базе США имелись зенитные ракетные комплексы. Но, как отмечается в публикации, даже если бы они и были, то вряд ли смогли бы перехватить все иранские ракеты.
PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc— Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.