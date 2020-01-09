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09.01.2020,  
11:49
Текст:  Руслан Мельников

Американские эксперты оценили результаты удара по базе США в Ираке

Американские эксперты Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей анализируют результаты ракетного удара Ирана по базе США в Ираке. Выводы делаются на основе спутниковых снимков, на которых запечатлены последствия атаки.

Как пишет The Drive, на этой базе находится около 1500 американцев, и она используется для проведения широкого спектра операций с применением авиации и беспилотников. Автор материала отмечает, что снимки противоречат мнению некоторых американских военных чиновников, считающих, что Иран стремился минимизировать возможные жертвы при обстреле базы.

Фото: iStock
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"Даже если бы иранцы намеревались нанести ограниченный ущерб и избежать гибели людей, стрельба баллистическими ракетами по этой базе все равно несла бы риск", - говорится в публикации.

The Drive обращает внимание на точность нанесенных ракетных ударов. Пока не известно наверняка, какое именно оружие применил Иран. Но в публикации высказывается предположение, что для удара по американской базе могли использоваться баллистические ракеты ближнего радиуса действия Qiam или варианты серии Fateh-110. Не совсем понятно, какое количество ракет выпустил Иран. В разных источниках сообщается о 15-22 ракетах.

Проанализировав снимки пострадавшей базы, The Drive описывает ущерб. Упоминаются, в частности, два поврежденных ангара. Находившиеся в них самолеты тоже, скорее всего, были повреждены или уничтожены. Под удар попал и юго-восточный угол базы, где находится большое скопление авиационных укрытий. При этом повреждена одна из рулежных дорожек.

Фото: Mohammadreza Abbasi / https://www.mehrnews.com / wikimedia.org
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В материале приводится мнение генерала армии США Марка Милли, который считает, что Иран с помощью ракетных ударов все же намеревался уничтожить американский персонал и технику. Но избежать больших жертв позволили укрытия, в которых успели спрятаться американцы.

Судя по снимкам, нет признаков того, что на базе США имелись зенитные ракетные комплексы. Но, как отмечается в публикации, даже если бы они и были, то вряд ли смогли бы перехватить все иранские ракеты.

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