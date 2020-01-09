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09.01.2020 02:30
Рубрика: В мире

Американский генерал заявил о намерении Ирана убить военных США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Иран атаковал американские базы с целью уничтожить работающий там персонал.

Фото: REUTERS
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"Они намеревались вызвать структурные повреждения, уничтожить автомобили, вооружение и самолеты, убить военнослужащих", - цитирует Милли Fox News. Генрал подчеркнул, что это его личное мнение.

Жертвами ракетных ударов Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад, находящейся на западе Ирака, стали 80 американских солдат. В результате обстрела уничтожены несколько американских беспилотников и вертолеты. Всего по позициям США на военной базе Айн-аль-Асад было выпущено 15 ракет. В Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля.

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