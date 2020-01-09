Австралийские военные продолжат выполнять миссию в Ираке

Австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке, несмотря на обстрел военных баз со стороны Ирана. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Он подчеркнул, что цель - единый и стабильный Ирак, и все усилия направлены против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Это остается нашей миссией, и мы продолжаем выполнять ее", - цитирует политика РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал SBS.

Отметим, что Австралия участвует в международной коалиции по борьбе с ДАИШ. По данным СМИ, сейчас в Ираке находятся около 300 австралийских военнослужащих.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где дислоцирован военный контингент армии США. По данным Вашингтона, пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.