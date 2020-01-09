Автобус "Барселоны" заблудился в Саудовской Аравии

Представители "Барселоны" опоздали на пресс-конференцию перед игрой с мадридским "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, которая пройдет в Саудовской Аравии, так как водитель автобуса с командой перепутал дорогу, сообщает goal.com.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и полузащитник его команды Серхио Бускетс должны были явиться на мероприятие в 17.45 по местному времени, но водитель перепутал стадион в Джидде, а потом автобус угодил в пробку.

"Мы теперь намного лучше знаем город. Произошла небольшая ошибка: мы поехали на арену, где встречались "Реал" с "Валенсией". Водитель понял это до того, как мы приехали, но потом мы попали в пробку и опоздали на пресс-конференцию и тренировку", - отметил Вальверде.

Ранее определился первый финалист Суперкубка Испании. Им стал мадридский "Реал", обыгравший со счетом 3:1 "Валенсию". Матч "Барселоны" и "Атлетико" состоится в четверг и начнется в 22.00 по Москве. Финал запланирован на 12 января.