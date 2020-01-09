Бывшего украинского замминистра заподозрили в крупной растрате

Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины может быть причастен к растрате одного миллиона долларов. Ему грозит тюремное заключение сроком от семи до двенадцати лет в случае признания вины.

В 2004 году на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Однако замминистра МЧС в 2010 заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилплощади в Киеве в пользу аналогичной жилплощади в городе Ирпень Киевской области. В итоге стоимость квартир, которые получило ведомство, почти на один миллион долларов оказалось меньше, чем стоимость квартир в Киеве, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Рады Андрея Парубия в растрате средств налогоплательщиков.