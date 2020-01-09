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09.01.2020 15:13
Рубрика: Русское оружие

Ценный трофей: "Хризантема-С" захвачена силами Хафтара в Ливии

Текст: Алексей Моисеев
В ходе боев за город Сирт подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара захватили у своих противников, представляющих так называемое Правительство национального единства, богатые трофеи.

Среди них особенно выделяется самоходная установка противотанкового комплекса "Хризантема-С". Внешне исправная машина вместе с танком Т-55 находилась в одном из ангаров.

Как предполагают военные эксперты, ПТРК не использовалась в боях из-за отсутствия боеприпасов - управляемых ракет, которые были израсходованы в ходе предыдущих боевых столкновений.

Контракт на закупку боевых машин 9П157-2 на шасси БМП-3 был заключен еще во времена правления Муаммара Каддафи.

Как сообщалось, в 2010 году в Ливию успели поступить 4 единицы такой техники и где-то полторы сотни ПТУР.

Фото: Mahmood Hosseini / tasnimnews.com /wikimedia.org
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После начала гражданской войны все "Хризантемы" захватили противники режима и задействовали их против подразделений правительственных войск. Применялись они, в основном, не для борьбы с танками, а для нанесения ударов по укреплениям.

В 2013 году в период стабилизации внутриполитической обстановки по ранее заключенному контракту властям страны были переданы еще 10 самоходок.

В 2014 году во вновь разгоревшемся конфликте техника оказалась по разные стороны фронта.

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