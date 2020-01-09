В минобороны сообщили, что в январе продолжится плановое оснащение войск современным вооружением и военной техникой. Причем в армию и на флот будут поставлять как совершенно новые боевые системы, так и серьезно модернизированный арсенал.

Более мощного пистолета, чем "Удав", в этом калибре в мире нет, он превосходит даже "Кольт". Фото: РИА Новости

Так, по данным военного ведомства, в некоторые подразделения отправят партию 9-мм пистолетов "Удав". Стало известно, что военным передадут 50 новейших пистолетных комплексов. Пистолет не случайно назван комплексом, так как его планируют выпускать в нескольких вариантах.

Могут быть использованы патроны различной мощности, также на рынок предложат гражданскую версию. Она в первую очередь предназначена для спортсменов. Здесь не нужны патроны убойной силы, которые уже разработаны для "Удава", зато необходимы такие, которые обеспечивают наилучшую баллистику пули и точность ее попадания в цель.

В сентябре 2019 года "Удав" успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Он отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 грамм, а в снаряженном - 980 грамм. Вместимость магазина "Удава" - 18 патронов. Оружие использует российские патроны калибра 9х21 мм, что позволяет пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

Более мощного пистолета в этом калибре в мире нет. Как утверждают специалисты, конструкторам удалось решить почти нерешаемую задачу. В габаритах и массе, не сильно превышающих те, которыми обладает "Макаров", удалось реализовать мощность выстрела, намного превосходящую ту, которая характерна для знаменитого "Кольта-45", имеющего значительно больший калибр и размеры.

На новый и модернизированный арсенал переводят целые войсковые формирования. Так, Псковская 76-я дивизия ВДВ получит в этом месяце батальонный комплект новейшей десантной техники - более 35 единиц БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". В минобороны отметили, что это будет седьмая по счету партия таких современных бронированных машин, выпущенная для крылатой пехоты. Ими оснастят одно из подразделений базирующегося в Пскове десантно-штурмового полка.

Используемые "Удавом" российские патроны калибра 9х21 мм позволяют пробивать на дистанции 50 метров броневую пластину толщиной 4 мм

Известно, что БМД-4М способна вести огонь на дальности до 7 км и бороться с танками на расстоянии до 5 км. Вооружение боевой машины включает орудие калибра 100 мм с боекомплектом на 34 снаряда, четыре управляемые ракеты "Аркан", а также автоматическую пушку калибра 30 мм и 7,62-миллиметровый пулемет.

Достаточно грозную силу представляет и десантный бронетранспортер "Ракушка". Он весит 13,2 тонны, готов ходить по любому бездорожью, имея на борту двух членов экипажа и 13 десантников. Эту машину, вооруженную двумя 7,62 мм пулеметами ПКТМ, тоже можно десантировать из самолета на парашютной системе. Очень важно, что бронетранспортер подходит не только "голубым беретам", но и морской пехоте.

Современное оружие и технику полки и дивизии получили уже в первые дни наступившего года. Так, дислоцированное в Хабаровском крае мотострелковое соединение усилили реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Эту установку можно назвать младшим братом знаменитого "Града". Глубоко модернизированная версия боевой машины получилась куда мощней (по боевой эффективности она в 15 раз превосходит предшественника) и технологически продвинутой.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, "Торнадо-Г", куда входит усовершенствованная пусковая, новые типы 122-мм реактивных снарядов, комплексы дистанционной установки и автоматизированного управления огнем, может вести стрельбу без топогеодезической подготовки и наводить ракеты на цели прямо из кабины боевой машины.

Еще одна новость касается атомной подлодки "Казань" проекта 885М "Ясень-М". По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, этот атомоход собираются передать ВМФ России в сентябре - октябре нынешнего года. Планируется, что он войдет в состав Северного флота.