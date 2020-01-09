Двигатель ракетоносца ПАК ДА испытают на Ил-76

Испытания силовой установки для перспективного стратегического ракетоносца ПАК ДА начнутся в 2020 году, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- Наземные отработки начнутся в конце 2020 года и должны завершиться к концу 2021-го, после чего запланированы летные испытания. Уже заключен контракт на доработку летающей лаборатории на базе Ил-76 для тестов нового двигателя, - рассказал собеседник агентства.

Стали известны и некоторые характеристики двигателя ПАК ДА. Силовая установка ракетоносца должна быть устойчива к поражающим факторам ядерного взрыва, работать в диапазоне температур от -60 до +50 градусов и обеспечивать непрерывный 30-часовой полет. Срок службы авиадвигателя составляет 12 лет с возможностью продления до 21 года. Ожидается, что силовая установка ПАК ДА будет обладать тягой в 23 тонно-силы.

Напомним, перспективный ПАК ДА разрабатывается ПАО "Туполев" для замены нынешней линейки самолетов дальней авиации ВКС России: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Новый стратегический ракетоносец будет дозвуковым и малозаметным - для этого самолет строят по схеме "летающее крыло" с применением других стелс-технологий. Главным оружием самолета станут гиперзвуковые ракеты с дальностью полета от 7000 километров и искусственным интеллектом. Боеприпас сам будет решать, когда, куда и каким маршрутом лететь - задача носителя лишь доставить ее в точку пуска. Также в арсенал ПАК ДА войдут ракеты "воздух-воздух" - это позволит применять самолет без сопровождения.