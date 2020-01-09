Джордан Ларссон впервые забил за сборную Швеции

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон забил первый в карьере мяч за сборную Швеции.

В четверг национальная сборная Швеции в Дохе провела контрольный матч против команды Молдавии. Матч получился не слишком результативным и завершился победой шведов - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте встречи. Его автором стал нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон, отыгравший в этой встрече 73 минуты.

Этот мяч стал для Ларссона-младшего первым в карьере за национальную команду. Всего же форвард российского клуба провел свой третий матч за главную команду.

В составе "Спартака" Ларссон в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей, в которых смог отличиться семь раз, а также отметился голевой передачей. Он является сыном легендарного форварда Хенрика Ларссона, который в составе шведской сборной стал бронзовым призером чемпионата мира 1994 года.