Хачанов вывел Россию вперед в матче против Аргентины в АТР Cup

Сборная России вышла вперед в матче против Аргентины в четвертьфинале командного турнира АТР, проходящего в Сиднее.

В стартовой игре российскую команду, капитаном которой является экс-первая ракетка мира Марат Сафина, представлял Карен Хачанов, которому противостоял Гвидо Пелья.

Россиянин, занимающий 17-е место в рейтинге АТР, в первом сете не испытал серьезного сопротивления. 29-летний Пелья не мог ничего противопоставить 23-летнему россиянину - 2:6. Во втором сете на корте шла более упорная борьба.

Пелья сумел дойти до тай-брейка, где превосходство Хачанова в классе снова не вызвало вопросов - 7:4. Россия повела в матче до двух побед со счетом 1-0.

Следом на корт вышли Даниил Медведев и Диего Шварцман. В случае успеха своего лидера сборная России досрочно выйдет в полуфинал, где встретится с победителем матча Сербия - Канада.