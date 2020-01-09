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09.01.2020 19:06
Рубрика: Экономика

Политика давит на ОПЕК+

Конфликт США и Ирана нарушает баланс на нефтяном рынке
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может пострадать от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что в условиях напряженности в регионе сложно предугадать, как поведет себя рынок. "Я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке, поэтому надо смотреть, как будет дальше развиваться ситуация (на Ближнем Востоке. - "РГ")", - сказал он (цитата по ТАСС).
Фото: Ronald Zak/AP Photo Фото: Ronald Zak/AP Photo
Фото: Ronald Zak/AP Photo

Едва ли противостояние Вашингтона и Тегерана разрушит сам формат ОПЕК+, но оно вполне может оказать влияние на качество выполнения условий сделки некоторыми ее участниками, а также обострить противоречия внутри картеля нефтедобывающих стран. Атаки Ирана на военные базы США в Ираке еще больше обострили ситуацию в регионе, и без того взрывоопасную. Стоимость барреля нефти марки Brent подскочила выше 70 долларов, но после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет отвечать силовыми методами, а ограничится лишь ужесточением экономических ограничений против Ирана, вернулась к 65-66 долларов за баррель.

Цены на нефть больше находятся в зависимости не от рыночных, а от политических факторов

"Вместо ответного удара лидер США анонсировал "мощные" санкции против Ирана, что было расценено рынком как снижение рисков новых военных столкновений", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Соответственно, снизилась угроза перебоев с поставками нефти из Персидского залива, что нашло отражение в котировках.

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"Еще одним фактором снижения цен на нефть также выступил доклад Администрации энергетической информации США (EIA), который показал, что запасы нефти на неделе, закончившейся 3 января, выросли на 1,2 млн. баррелей", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По данным EIA, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали снижение на 3,7 млн баррелей.

Для участников ОПЕК+ очередные скачки стоимости барреля, пусть даже вверх, не несут никакого положительного воздействия. Они нивелируют все усилия по сокращению добычи, демонстрируя, что несмотря на увеличение его объемов, цены на нефть больше находятся в зависимости не от рыночных, а от политических факторов. Оптимизма участникам сделки это никак не добавляет. Неудивительно, что в конце 2019-го Александр Новак сказал, что России пора думать о постепенном выходе из ОПЕК+.

"Я считаю, эта сделка не вечная. Нам нужно постепенно принимать решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои перспективные проекты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Кроме того, нестабильность на Ближнем Востоке усиливает разногласия внутри ОПЕК. Иран никогда не связывали особо добрые отношения с Саудовской Аравией, но в рамках картеля обе страны находили общий язык. Теперь же страны могут совсем перестать приходить к компромиссу.

Фото: iStock
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Причем назвать Иран полностью изолированный от других участников картеля, совсем нельзя. Экономически, например, он очень тесно связан с Ираком. Торговый оборот двух стран в 2018 году составил 12 млрд долларов.

Отдельная история с Ливией, которая являясь членом ОПЕК, не участвует в сокращении. Ситуация в стране далека от стабильности, фактически продолжается гражданская война, но при этом в 2019 году здесь добывалось около 1,2-1,3 млн баррелей нефти в день. Если враждующие стороны достигнут перемирия, только на одной этой новости мировые цены на черное золото могут снизиться, а сама страна будет наращивать производство. Естественно, становиться активным участником сделки ОПЕК+ она не захочет.

В результате, главный двигатель сокращения, Саудовская Аравия сама может оказаться в изоляции, когда большинству стран по политическим или экономическим причинам сделка будет казаться невыгодной и малоэффективной.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть

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