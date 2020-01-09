Корейцы несут цветы и игрушки к месту гибели российского ребенка

Горы игрушек, сладости, цветы и самодельные плакаты "Малыш, извини, что не уберегли тебя, покойся с миром!", "Деточка, пусть тебе будет хорошо на небесах!" и иные не менее трогательные послания сейчас можно увидеть под специально сооруженным навесом, который появился на днях на тротуаре в волости Помсо уезда Ульчжу, недалеко от города Ульсан, что на юго-востоке Южной Кореи. Именно здесь 31 декабря произошла трагедия, где под колесами автомобиля погиб двухлетний российский малыш.

Местные власти соорудили на месте трагедии шатер, куда сердобольные корейцы сейчас несут кто цветы, кто конфеты, кто плюшевые игрушки, а кто-то и написанные от руки письма. "У меня тоже есть сын, но мне даже сложно представить ту огромную боль и горечь утраты, которую сейчас испытывает мама погибшего малыша. Пусть Бог ей придаст силы, а наши соболезнования помогут пережить все это", - цитируют южнокорейские СМИ слова одной кореянки, которая живет в доме, недалеко от того места, где произошла трагедия.

Как пояснили в местных органах власти, цветы и игрушки стали стихийно появляться на месте трагедии. Чтобы всё это не мокло под дождями, которые шли в Корее последние несколько дней, и было принято решение установить навес. Там же сейчас стоит и фотография погибшего малыша.

Инцидент произошел 31 декабря 2019 года примерно в 13:00. Находившаяся за рулем внедорожника местная женщина не справилась с управлением автомобиля при входе в поворот. Машину занесло, она ударилась об ограждение, а затем выскочила на тротуар. В то время там шла россиянка с коляской. Автомобиль врезался и снес коляску. Находившийся там двухлетний мальчик погиб. Причиной ДТП стала скорее всего ошибка при управлении машиной и повышенная скорость движения транспортного средства.