Корейцы несут цветы и игрушки к месту гибели российского ребенка

Местные власти соорудили на месте трагедии шатер, куда сердобольные корейцы сейчас несут кто цветы, кто конфеты, кто плюшевые игрушки, а кто-то и написанные от руки письма. "У меня тоже есть сын, но мне даже сложно представить ту огромную боль и горечь утраты, которую сейчас испытывает мама погибшего малыша. Пусть Бог ей придаст силы, а наши соболезнования помогут пережить все это", - цитируют южнокорейские СМИ слова одной кореянки, которая живет в доме, недалеко от того места, где произошла трагедия.
Как пояснили в местных органах власти, цветы и игрушки стали стихийно появляться на месте трагедии. Чтобы всё это не мокло под дождями, которые шли в Корее последние несколько дней, и было принято решение установить навес. Там же сейчас стоит и фотография погибшего малыша.
Инцидент произошел 31 декабря 2019 года примерно в 13:00. Находившаяся за рулем внедорожника местная женщина не справилась с управлением автомобиля при входе в поворот. Машину занесло, она ударилась об ограждение, а затем выскочила на тротуар. В то время там шла россиянка с коляской. Автомобиль врезался и снес коляску. Находившийся там двухлетний мальчик погиб. Причиной ДТП стала скорее всего ошибка при управлении машиной и повышенная скорость движения транспортного средства.