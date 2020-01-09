Кроос забил гол "Валенсии" прямым ударом с углового

Мадридский "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, переиграв "Валенсию" - 3:1. Героем матча стал полузащитник мадридцев Тони Кроос, забивший гол прямым ударом с углового.

В Саудовской Аравии стартовал розыгрыш Суперкубка Испании по футболу, в котором впервые в истории принимают участие четыре команды. В первом полуфинале "Реал" встречался с "Валенсией".

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, когда Тони Кроос прямым ударом с углового застал врасплох голкипера "Валенсии". На 39-й минуте Иско сделал счет 2:0. Во втором тайме на 65-й минуте отличился Лука Модрич. "Валенсия" в самом конце встречи реализовала пенальти, уступив 1:3. В составе "летучих мышей" на замену вышел Денис Черышев, отыгравший 20 минут.

Второй финалист определится 9 января в матче "Барселона" - "Атлетико".