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09.01.2020 14:36
Рубрика: В мире

Ливанский суд запретил Гону покидать страну

Текст: Юрий Когалов
Ливанский суд запретил экс-главе автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону покидать страну. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на судебные источники.

Это решение было принято после того, как генпрокурор Ливана Гасан Увейдат допросил предпринимателя по вопросу "красной метки", выданной Интерполом, и по факту его визита в Израиль, что законодательно запрещается ливанским гражданам.

По словам его адвоката Карлоса Абуджауде, Гон "удовлетворен проведенным судебным слушанием".

Фото: Reuters
Что Карлос Гон рассказал о своем бегстве из Японии

Ранее Гон тайно бежал из Японии, где он был арестован по обвинению в нарушении японского финансового законодательства (уклонение от налогов, мошенничество). Несколько месяцев он провел в тюрьме в одиночной камере. Весной 2019 года меру пресечения сменили на домашний арест. При этом Гону было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, однако в конце декабря он тайно бежал в Ливан, гражданином которого он является.

Накануне он провел специальную пресс-конференцию, на которой обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. "Меня допрашивали по 8 часов в день без присутствия адвокатов", - заявил журналистам Гон. "Я убежал не от правосудия, а от отсутствия правосудия и судебного преследования", - добавил он.

Также он заявил, не планирует в ближайшее время покидать Ливан, и не будет скрываться от правосудия. Бизнесмен готов доказать свою невиновность по всем предъявленным ему японской стороной статьям, но не в самой Японии.

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