Ливанский суд запретил Гону покидать страну

Это решение было принято после того, как генпрокурор Ливана Гасан Увейдат допросил предпринимателя по вопросу "красной метки", выданной Интерполом, и по факту его визита в Израиль, что законодательно запрещается ливанским гражданам.
По словам его адвоката Карлоса Абуджауде, Гон "удовлетворен проведенным судебным слушанием".
Ранее Гон тайно бежал из Японии, где он был арестован по обвинению в нарушении японского финансового законодательства (уклонение от налогов, мошенничество). Несколько месяцев он провел в тюрьме в одиночной камере. Весной 2019 года меру пресечения сменили на домашний арест. При этом Гону было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, однако в конце декабря он тайно бежал в Ливан, гражданином которого он является.
Накануне он провел специальную пресс-конференцию, на которой обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. "Меня допрашивали по 8 часов в день без присутствия адвокатов", - заявил журналистам Гон. "Я убежал не от правосудия, а от отсутствия правосудия и судебного преследования", - добавил он.
Также он заявил, не планирует в ближайшее время покидать Ливан, и не будет скрываться от правосудия. Бизнесмен готов доказать свою невиновность по всем предъявленным ему японской стороной статьям, но не в самой Японии.