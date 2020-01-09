Мадуро объявил о желании провести учения по обороне городов

Венесуэла проведет в феврале первые в новом году военные учения. Об этом заявил лидер Боливарианской республики Николас Мадуро.

Глава государства назвал предстоящие маневры особенными, передает РИА Новости. Он отметил, что в них примут участие все вооружения, все вооруженные силы. На учениях, по словам Мадуро, будут отрабатывать защиту городов.

Напомним, год назад в Венесуэле прошли крупнейшие в истории страны военные учения "Двухсотлетие Ангостуры 2019". В маневрах приняли участие вооруженные силы и народное ополчение республики. Были отработаны вероятные сценарии интервенции со стороны иностранных агрессоров.