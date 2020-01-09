В мире
09.01.2020 11:01
Текст: Юрий Сизов

Парламент Беларуси готов ратифицировать соглашение с ЕС на весенней сессии

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС, которое было подписано накануне в Брюсселе, на весенней сессии. Это подтвердил 9 января председатель комиссии нижней палаты парламента Андрей Савиных, подчеркнув, что депутаты готовы утвердить "данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента".
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Он призвал коллег в Европейском парламенте "придать этому процессу с их стороны необратимый характер", информирует БЕЛТА. По его словам, соглашение будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Фото: Анна Пащенко
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Как уже сообщал "СОЮЗ", стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Кстати, белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней до 180.

Чтобы соглашение вступило в силу, документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом, уточняет агентство. Они начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне текущего года.

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