Пожарные увеличат число инструктажей и консультаций с бизнесом

Но печальная статистика пожаров, увы, говорит о том, что необходимо серьезней заниматься профилактикой нарушений. По статистике, в прошедшем году основной причиной пожаров в зданиях и сооружениях стало неосторожное обращение с огнем. По этой причине в 2019 году произошло почти 47 тысяч пожаров.

В этом году Госпожнадзор МЧС России в связи с этим предусмотрел такие меры, как консультации и инструктажи по разъяснению обязательных противопожарных требований.

"Разработанные мероприятия в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей направлены на устранение существующих и потенциальных причин и условий возможных пожаров, а также профилактику нарушений обязательных требований. Задача - формирование добросовестного поведения и ответственности за свои действия в сфере обеспечения безопасности", - пояснили в пресс-службе МЧС России.