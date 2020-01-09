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09.01.2020 14:15
Рубрика: Происшествия

Пожарные увеличат число инструктажей и консультаций с бизнесом

Текст: Тимофей Борисов
В МЧС России сообщили о том, что утверждена программа профилактики нарушений требований пожарной безопасности на 2020 год. Мероприятия этой программы предусматривают и проверки. При этом в связи с применяемым в министерстве риск-ориентированным подходом организация проверок учитывает потенциальную опасность объектов по нескольким категориям. У предприятий малого бизнеса - категория опасности низкая, соответственно и проверки будут редки.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Но печальная статистика пожаров, увы, говорит о том, что необходимо серьезней заниматься профилактикой нарушений. По статистике, в прошедшем году основной причиной пожаров в зданиях и сооружениях стало неосторожное обращение с огнем. По этой причине в 2019 году произошло почти 47 тысяч пожаров.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
В МЧС подготовили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

В этом году Госпожнадзор МЧС России в связи с этим предусмотрел такие меры, как консультации и инструктажи по разъяснению обязательных противопожарных требований.

"Разработанные мероприятия в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей направлены на устранение существующих и потенциальных причин и условий возможных пожаров, а также профилактику нарушений обязательных требований. Задача - формирование добросовестного поведения и ответственности за свои действия в сфере обеспечения безопасности", - пояснили в пресс-службе МЧС России.

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