Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен жила в Лондоне под чужим именем

Интересные факты открылись в биографии председателя Еврокомиссии, 61-летней Урсулы фон дер Ляйен. Оказалось, что она обучалась в Лондонской школе экономики в 1978 году под чужим именем по соображениям безопасности, сообщает портал еженедельника Die Zeit.

По данным издания, в Лондоне Фон дер Ляйен зарегистрировалась под именем своей прабабушки Розы Ладсон. Ранее она изучала экономику в университете в Геттингене. Тогда ведомство по криминальным делам посоветовало ее отцу Эрнсту Альбрехту, занимавшему пост премьер-министра земли Нижняя Саксония, чтобы дочь поменяла имя. В то время в Германии фиксировалась активность леворадикальной террористической группировки RAF (Rote Armee Fraktion), охотившейся на банкиров, высших чиновников и членов их семей.

Когда стало известно, что Урсула фон дер Ляйен возглавит Еврокомиссию и станет одной из ключевых фигур в переговорах по Brexit, британские СМИ проявили к политику большой интерес. Некоторые журналисты характеризуют ее по периоду пребывания в Лондоне как малосимпатичную "ледяную королеву", другие, напротив, поражаются ее "удивительной уверенностью в ответах на сложные вопросы и чувством юмора". При этом дикторы британских новостных каналов старались каждый на свой лад произнести трудное для них имя нового председателя Еврокомиссии.

Пожалуй, наиболее интересные детали об Урсуле фон дер Ляйен отметил в интервью газете The Times Ян Ростовски, который позднее стал министром финансов Польши. "Я хорошо помню эту светловолосую девушку", - говорит Ростовски. - Она действительно наслаждалась пребыванием в Лондоне. С удовольствием посещала концерты известных рок-групп, проводила больше времени в магазинах пластинок и в барах популярного района Сохо, нежели в библиотеке".