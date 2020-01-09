Европейская зима сменит в Москве "крымскую" зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме. Такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, на предстоящей неделе в городе образуется устойчивый снежный покров, чему будет способствовать мягкий температурный фон. К началу следующей недели снежный покров будет на уровне 7-12 см.

В ближайшие дни дневная температура будет держаться на околонулевых отметках, ночью будет немного холоднее. Уже к воскресенью в ночные часы столбики термометров могут показать минус семь градусов.