В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

В Улан-Удэ суд не стал брать под стражу местного предпринимателя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ, ходатайство о помещении мужчины в СИЗО было отклонено. Он отправлен под домашний арест.

Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Вечером 5 января он на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащей знакомому, возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Сбитая им девушка скончалась от полученных травм.

Во время допроса предприниматель признался в совершенном им наезде. Это подтвердили находившиеся с ним в машине пассажиры и очевидцы аварии.