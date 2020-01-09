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09.01.2020 07:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

Текст: Юлия Гарднер

В Улан-Удэ суд не стал брать под стражу местного предпринимателя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ, ходатайство о помещении мужчины в СИЗО было отклонено. Он отправлен под домашний арест.

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Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Вечером 5 января он на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащей знакомому, возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Сбитая им девушка скончалась от полученных травм.

Во время допроса предприниматель признался в совершенном им наезде. Это подтвердили находившиеся с ним в машине пассажиры и очевидцы аварии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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